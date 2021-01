Tak Nyinyir tapi Fokus Be Better Everyday, Cara Agnez Monica Bersyukur atas Talenta yang Dimilikinya

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi yang memulai kariernya di tahun 1990an, Agnez Monica kini sudah dikenal menjadi penyanyi Internasional.

Memiliki nama asli Agnes Monica Muljoto penyanyi yang akrab di sapa Agnes Monica bukan hanya memiliki talenta dalam dunia musik saja.

Agnez Monica ternyata memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Agama yang dianutnya.

Agnez Monica juga menyadari bahwa talenta yang dimilikinya hanyalah titipan dari Tuhan.

“I feel like that’s for Him, karena itu talenta yang saya pikir, saya dititipin talenta itu sama Dia.” ujar Agnez Monica, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Daniel Mananta Network.

Hal ini yang membuat Agnez Monica bersyukur dan menjaga talentanya sebaik mungkin.

Dengan bersikap baik dan bertanggung jawab atas talenta yang dimilikinya.