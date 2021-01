Heboh Sambal Cireng Rina Nose Positif Covid-19, Ari Wibowo hingga Deddy Corbuzier Beri Tanggapan

PIKIRAN RAKYAT – Ibu Pertiwi masih berjuang untuk melawan Covid-19, salah satu selebriti kondang Rina Nose, justru dianggap membuat unggahan yang memperkeruh keadaan saat ini.

Pasalnya, beberapa waktu lalu Rina Nose melalui akun Instagram pribadinya, iseng menggunakan rapid test antigen pada sambal cireng yang hasilnya menunjukkan positif Covid-19.

Sementara itu, aktor Ari Wibowo memberikan tanggapannya mengenai percobaan yang dilakukan Rina Nose tersebut saat hadir di acara Deddy's Corner.

Baca Juga: Tak Seperti MYD, Gisel Lebih Pilih Jemput Anaknya Dibanding Penuhi Panggilan Polisi

Awalnya, Deddy Corbuzier selaku pembawa acara menyinggung perihal sambal cireng Rina Nose yang dinyatakan positif Covid-19 itu.

"Rina Nose ngetes Covid-19 dengan sambel cireng, terus hasilnya positif, what do you think?," ujar Deddy Corbuzier seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari video yang diunggah kanal YouTube Trans TV Official pada 3 Januari 2021.

Ari Wibowo mengaku tidak menganggap hal yang dilakukan Rina Nose itu sesuatu yang salah, ia hanya merasa heran lantaran sang komedian bisa berpikir untuk melakukan tes tersebut.

Baca Juga: Kasus Keramaian Demo 1812 Dinaikkan ke Penyidikan, Ketua PA 212 Slamet Maarif Dipanggil Polisi

"Kok dia punya pikiran bisa menggunakan sambal cireng, bukan masalah aduh kenapa dia harus ngelakuin itu, itu sesuatu yang negatif enggak, tetapi kok punya pikiran untuk sambel cireng dimasukkin ke situ dan hasilnya bisa positif," ujarnya.