Jadwal TV 3 Januari 2021, Hari Ini di RCTI, GTV, MNCTV, dan Indosiar

PIKIRAN RAKYAT - Selamat berakhir pekan! Jadwal TV hari ini, Minggu 3 Januari 2021 akan mengulas seputar deretan acara yang tayang di beberapa stasiun televisi.

Sebelum kembali memulai kesibukan di pekan depan, tak ada salahnya untuk memenuhi kebutuhan hiburan Anda.

Anda dapat menikmati waktu berlibur dengan bersantai bersama keluarga maupun kerabat sambil menonton TV.

Baca Juga: Update Harga Emas Hari Ini 3 Januari 2021, Antam Dua Gram Rp1.963.000 di Pegadaian

Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan program favorit Anda di televisi.

Sebagaimana diberitakan FixPalembang.com dalam artikel "Jadwal TV Hari Ini, Minggu 3 Januari 2021: RCTI, GTV, MNC TV, dan Indosiar", berkut jadwal TV hari ini di RCTI, GTV, MNCTV, dan Indosiar.

Jadwal RCTI

00:00 WIB 50 Juta All in

01:45 WIB Akang Baduy Mengejar Cinta

03:15 WIB Dari panci turun ke hati

04:45 WIB Seputar iNews Pagi (L)

06:00 WIB Mukdzizat itu nyata

06:00 WIB Go Spot

07:30 WIB Rudy dan Sahabat

08:00 WIB Doraemon

08:30 WIB Doraemon Spesial

09:00 WIB Kiko S3

10:00 WIB Bima S

Baca Juga: Crystal Palace dan Arsenal Menang, Berikut Hasil Lengkap Pertandingan Liga Inggris Tadi Malam