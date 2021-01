Sebut Keadilan Kejam, Media Asing Soroti Kasus Video Syur Gisella Anastasia dan Nobu

PIKIRAN RAKYAT - Kasus video syur yang menjerat Gisella Anastasia tampaknya tak hanya menjadi sorotan publik dalam negeri saja tetapi juga media asing.

Tak hanya menyoroti kasusnya saja, media asing asal Inggris ini juga mengkritisi hukum yang ada di Indonesia.

The Sun mengabarkan pemberitaan kasus Gisel dengan judul, 'HARSH JUSTICE Singer facing jail after her sex tape was stolen from her phone and leaked online in Indonesia' (Keadilan yang kejam, seorang penyanyi dan aktris menghadapi tuntutan penjara setelah video seks dicuri dari ponsel dan bocor online di Indonesia).

Dikabarkan The Sun, seorang penyanyi dan aktris asal Indonesia menghadapi hukuman penjara setelah rekaman video syur dari ponselnya dipublikasiskan secara online.

The Sun melaporkan Gisella Anastasia (30), tampil dalam video berdurasi 19 detik dan menjadi viral pada November 2020 lalu.

Kini sang penyanyi jebolan Indonesian Idol itu dituduh telah melanggar undang-undang anti-pornografi yang kontroversial di negara itu (Indonesia).

Media asal Inggris itu menjelaskan jika Gisel merupakan seorang ibu dan merupakan runner-up dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol.