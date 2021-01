Gara-gara Ngamen, Penyanyi Indonesia Berhasil Jadi Juara di Italia

PIKIRAN RAKYAT - Seorang penyanyi Indonesia berhasil membuat banyak orang terkejut dengan memenangkan ajang pencarian bakat 'All Together Now' di Italia.

Cahayadi Kam (34) yang akrab disapa Eki sukses menyisihkan ribuan peserta di Italia dan menjadi juara pertama dalam kompetisi tarik suara itu.

Eki mengaku sangat senang karena bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional, terutama di hadapan publik Italia.

“Perasaan saya benar-benar senang dan bangga sekali bisa memenangkan kompetisi TV show di Italia terlebih membawa nama Indonesia,” kata dia, Kamis 31 Desember 2020, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Ia berhasil menjadi pemenang setelah melantunkan lagu 'Tappeto Di Fargole' karangan Kekko Silvestre dalam babak final tanpa penonton pada Sabtu 16 Desember 2020.

Lagu yang pernah dibawakan grup musik pop-rock Moda itu dinyanyikan Eki bersama diva balada kenamaan Italia, Rita Pavone.

Ini menjadi tantangan bagi Eki yang terbiasa melantunkan lagu berbahasa Inggris untuk keluar dari zona nyaman.