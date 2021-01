Gisel Minta Maaf hingga Curhat Rindu Gempi, Respon Gading Marten Jadi Sorotan: Sabar ya Ma...

PIKIRAN RAKYAT - Nama Gisella Anastasia (Gisel) kini tengah menjadi sorotan banyak pasang mata usai ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur.

Kesedihan seorang Gisel kini semakin lengkap lantaran harus melewati detik-detik akhir tahun tanpa anak semata wayangnya, Gempita Nora Marten.

Diakui Gisel, tahun ini adalah kali pertamanya ia melewati tahun baru tanpa seorang Gempita Nora Martin atau Gempi. Hal itu diungkap sendiri oleh Gisel di Instagram pribadinya.

“Sepertinya ini kali pertama melewati tahun baru tanpa kamu Gem,” ujar Gisel seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @gisel_la pada 31 Desember 2020.

Meskipun bersedih, Gisel yakin putrinya kini sedang berbahagia lantaran tengah berlibur bersama ayahnya, Gading Martin.

"Tapi tahu di sana kamu lagi happy-happy, dikelilingi orang-orang tersayang, ada papading, ada om Co dan semuanya. Mama ikut seneng ngebayangin hari-hari yang pastinya berisik tapi selalu seru karena ada kamu. I miss you so much loh nak," ucap Gisel lagi.

Bersamaan unggahan tersebut, Gisel berjanji saat bertemu nanti dia akan memeluk Gempi dengan erat. Gisel mengaku dirinya begitu bersyukur lantaran bisa menjadi ibu dari seorang Gempi.