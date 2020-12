Bawa Banyak Pelajaran dari Tahun 2020, Prilly Latuconsina Siap Melangkah ke Tahun 2021

PIKIRAN RAKYAT - Meninggalkan tahun 2020, pesinetron sekaligus aktor Prilly Latuconsina rupanya punya banyak cara untuk menyambut tahun baru 2021.

Selama di tahun 2020, Prilly Latuconsina mengaku diajarkan untuk banyak bersyukur dan berjuang di tengah ketidak pastian kondisi pandemi Covid-19.

Prilly Latuconsina membeberkan bila 2020 mengajarkan dirinya untuk lebih mengerti dan menghargai waktu kebersamaan bersama orang-orang tersayangnya.

Dia juga berujar dengan banyaknya cobaan di tahun 2020, Prilly bisa menjadi pribadi yang lebih berempati terhadap keadaan orang-orang disekitarnya.

“Menghargai segala momen yang dilewati, lebih bisa berempati dengan keadaan orang lain," tuturnya seperti dikutip dari akun Instagram @prillylatuconsina96 pada 31 Desember 2020.

Pemeran dalam web series My Lecturer is My Husband itu juga mengakui di tahun 2020 kesehatan adalah rezeki yang paling berharga yang dia rasakan.

"lebih banyak bersyukur dan yang terpenting lebih sadar bahwa kesehatan adalah rezeki yang sangat besar dari Tuhan,” ujar Prilly Latuconsina.