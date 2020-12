Ungkap Kondisi Gisel Usai Ditetapkan Jadi Tersangka, Melaney Ricardo: Dia Sedih tetapi Tidak Panik

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Gisella Anastasya kini tengah banyak diperbincangkan publik.

Sebagaimana diketahui bahwa wanita yang akrab disapa Gisel itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video syur dengan seorang pria bernama Michael Yukinobu Defretes.

Gisel sendiri sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian sebanyak dua kali.

Kabar tersebut membuat beberapa rekan artis turut prihatin atas kasus yang menimpa mantan istri Gading Marten itu, termasuk host Melaney Ricardo.

Melaney baru-baru ini memberikan tanggapannya atas kasus yang menimpa Gisel, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari video yang diunggah di kanal YouTube Hitz Infotainment pada 31 Desember 2020.

Saat ditemui wartawan, Melaney Ricardo mengatakan jika dirinya merasa salut terhadap ketegaran Gisel dalam menghadapi masalah ini.

"Pastinya (Gisel) sedih, shock, saya selalu medoakan adik saya Gisel, tapi satu hal yang saya impress sama how the way she response," ujar Melaney Ricardo.