Rayakan Malam Tahun Baru, 5 Film Ini Cocok Ditonton Bersama Keluarga di Rumah

PIKIRAN RAKYAT - Merayakan malam tahun di 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya karena Covid-19 yang masih menghantui kita.

Namun, tak usah khawatir. Untuk menemani liburan Anda, 5 film berikut ini cocok sekali ditonton bersama keluarga.

Berikut rekomendasi 5 film yang bisa menemani Anda dan keluarga malam ini, sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel, "Rekomendasi 5 Film Keluarga di Netflix Untuk Menemani Malam Tahun Baru di Rumah".

Baca Juga: Perayaan Malam Tahun Baru di Tengah Pandemi Covid-19, Berikut 20 Pengalihan Lalu Lintas di Jakarta

1. The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Siapa tak kenal karakter kartun Spongebob, si spons kuning yang tinggal di dasar laut ini siap menemani malam tahun baru Anda.

Film 'The SpongeBob Movie: Sponge on the Run' menceritakan Gary, siput peliharaan SpongeBob, yang tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak.

Baca Juga: Bukan Soal Kasus Video Syur, Roy Marten Ungkap Alasan Gisel dan Gading Marten Bercerai

Spongebob menduga Gary diculik. Ia pun mengajak temannya Patrick Star untuk mencari Gary.