Kompak Kenakan Baju Serasi, Shaheer Sheikh dan Istri Bulan Madu di Usia Pernikahan 1 Bulan

PIKIRAN RAKYAT - Aktor sekaligus model asal India Shaheer Sheikh yang sempat eksis di Indonesia ini sedang berbulan madu dengan istrinya.

Shaheer Sheikh yang sempat dikabarkan dekat dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, sudah menikah pada bulan November 2020.

Ruchikaa Kapoor berpacaran dengan Shaheer Sheikh selama hampir setahun dan memutuskan menikah pada 27 November 2020.

Baru sebulan menikah dengan Ruchikaa Kapoor, Shaheer Sheikh berbulan madu ke Paro Taktsang.

Paro Taktsang adalah salah satu situs suci Buddha Vajrayana Himalaya, yang terletak di sisi tebing lembah Paro atas di Bhutan.

Mereka berbulan madu di Bhutan dan memamerkan foto kemesraan mereka melalui Instagram Shaheer Sheikh.

"Oh yes I am crazy too," tulis Shaheer Sheikh, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @shaheernsheikh.