Mengenang 45 Tahun Nike Ardilla, Musica Studios Rilis Vinyl 'Bintang Kehidupan'

PIKIRAN RAKYAT - Dirilis Februari 1990, Bintang Kehidupan menjadi salah satu album tersukses milik mendiang Nike Ardilla.

Setelah 30 tahun, kini album itu hadir lagi. Adalah label Musica Studio's yang menginisiasi untuk merilis ulang album tersebut dalam format vinyl atau piringan hitam.

Perilisan vinyl ini bertepatan dengan hari lahir Nike Ardilla yaitu 27 Desember. Jika masih hidup, Nike Ardilla akan berulang tahun yang ke-45.

Baca Juga: Usai Kirim Video Syur Lewat AirDrop, Gisel Mengaku ke Polisi Ponselnya Hilang dan Rusak

Pada masanya, album Bintang Kehidupan berhasil meraih sukses di pasar musik Indonesia dan Asia Tenggara dengan terjual lebih dari 6 juta kopi. Album ini mendapatkan penghargaan dari BASF Awards 1990 sebagai The Best Selling Rock Album.

Pada ajang Asian Song Festival 1991 di Shanghai, Cina, Nike Ardilla berhasil meraih The Winner Of New Singers Contest dengan membawakan lagu Star Of Life (Bintang Kehidupan versi bahasa Inggris).

Proses pembuatan album Bintang Kehidupan melibatkan para musisi dan pencipta lagu ternama Indonesia seperti Deddy Dores, Pance F Pondaag, Deddy Dhukun, Dommy Allen, dll.

Baca Juga: Bak Film Jurassic Park, Ilmuwan Telah Berhasil Merekontruksi Otak Dinosaurus

Selain lagu Bintang Kehidupan, album ini juga menampilkan radio hits Khayal, Terserah, dan Kelam. Total ada 10 lagu yang termuat di vinyl Bintang Kehidupan, yakni Bintang Kehidupan, Khayal, Kesal, Putih, Salut, Terserah, Aneh-Aneh Lucu, Cinta Hati, Kelam, dan Bayang-Bayangmu.

Eksekutif Produser Musica Studio's Indrawati Widjaja mengatakan, permintaan untuk merilis ulang album Bintang Kehidupan sangat tinggi. Jadi sebagai label, Musica Studio's mengakomodasi kenginan tersebut.