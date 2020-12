Sambut Tahun Baru, Napak Jagat Pasundan Hadirkan '2021 Hayu Urang Move On' Secara Virtual

PIKIRAN RAKYAT - Mengusung tema 2021 Hayu Urang Move On, Coklat Kita menghadirkan Pojok Napak Jagat Pasundan (NJP): Ngaguar Budaya Urang.

Di tengah badai pandemi yang belum reda, Pojok NJP akan tayang daring di kanal Youtube Napak Jagat Pasundan Official dan IGTV @napakjagatpasundan, Kamis, 31 Desember 2020, pukul 19.30 WIB.

Di malam pergantian tahun tersebut, penonton Pojok NJP akan menyaksikan penampilan kesenian dan kebudayaan yang dibalut dalam konsep drama musikal.

Baca Juga: Hari Terakhir Penyaluran Bansos Jawa Barat Rp100.000, Nyaris 100 Persen dari Tiga Pembagi

Pergelaran 2021 Hayu Urang Move On akan menyuguhkan penampilan spesial dari Doel Sumbang, Budi Cilok, Calung NJP (Aman, Amin, dan Aep Bancet) featuring Ohang, Alay Ellisa (Bintang Pantura 1), Ega Robot Ethnic Percussion, Dodi Kiwari, dan tari topeng barong Sanggar Putra Jayabaya Cirebon.

Perwakilan Coklat Kita Tries Pondang mengatakan, tema 2021 Hayu Urang Move On berangkat dari semangat perubahan Coklat Friends. Lewat tema ini, Coklat Kita mau mengajak semua untuk bersemangat menyongsong 2021.

"Kata move on itu bisa dimaknai dengan berbagai macam arti. Coklat Kita punya semangat dan orientasi maju ke depan. Kami mengajak para seniman jangan menyerah dan jangan kalah dengan pandemi Covid 19," kata Tries di Studio Denny Minuz Productions, Jalan Bojongkoneng Atas No 90C, Kabupaten Bandung.

Baca Juga: Beda Pendapat Sam Allardyce dan Ole Gunnar Solskjaer Soal Rencana Penundaan Liga Inggris

Tak dapat dimungkiri, wabah virus corona yang terjadi pada 2020 memberi dampak besar di setiap lini kehidupan. Agenda rutin Coklat Kita Pojok NJP yang biasanya berlangsung meriah dan digelar keliling di kota/kabupaten Jawa Barat harus berubah format. Di tahun yang sulit ini, Coklat Kita mengajak para seniman agar tetap semangat berkarya dan berkreasi kendati secara virtual.

"Tayangan 2021 Hayu Urang Move On akan menjadi hiburan di malam tahun baru yang telah dianjurkan untuk di rumah saja. Jangan menyerah dan kalah dari pandemi," ujar Tries.