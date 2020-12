Sempat Berseteru Hebat, Zaskia Sungkar dan Medina Zein Berdamai: Ini Adalah Proses Pendewasaan

PIKIRAN RAKYAT - Dipenghujung tahun 2020, kabar bahagia kini datang dari selebgram Medina Zein dan juga aktris Zaskia Sungkar.

Sempat berseteru hebat karena masalah bisnis hingga saling lapor polisi, kedua sahabat itu akhirnya berdamai dan memaafkan satu sama lain.

Melalui unggahan terbaru dalam akun Instagram Medina, selebgram tersebut tampak mengunggah kenangannya bersama Zaskia saat menghabiskan waktu liburan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Tak hanya satu foto, Medina Zein juga mengunggah beberapa foto masa lalunya bersama istri Irwansyah tersebut.

Dalam keterangan fotonya, tampak jelas perdamaian yang terjadi di antara keduanya.

"Whatever happened in the past will stay in the last and we are going to move on to the next chapter of our live," tulis Medina Zein seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @medinazein pada 29 Desember 2020.

Medina Zein menganggap perseteruan yang terjadi sebagai cara untuk menjadikannya lebih dewasa.