6 Tahun Vakum, Pemain Boys Before Flowers Kim Hyun Joong Dikabarkan Bakal Kembali Promosi

PIKIRAN RAKYAT – Aktor asal Korea Selatan yang populer lewat drama Boys Over Flowers atau yang dikenal sebagai BBF (Boys Before Flowers), Kim Hyun Joong dikabarkan akan memulai kembali kariernya di industri hiburan.

Kabar tersebut sontak menjadi topik hangat di kalangan penggemar dan juga media Korea Selatan.

Diketahui bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 kemarin, Kim Hyun Joong muncul dalam klip pratinjau untuk siaran minggu depan dari acara Ask Us Anything: Fortune Teller KBS Joy.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman All Kpop, dalam klip pratinjau itu, Kim Hyun Joong terlihat membahas karier masa lalunya, pengawasan publik terhadap skandal masa lalunya.

Setelah pratinjau ditayangkan, pemirsa mulai bertanya apakah penampilan variety show tersebut merupakan tanda kembalinya Kim Hyun Joong ke dunia hiburan.

Pada tanggal 29 Desember 2020 ini, agensi dari Kim Hyun Joong, yakni Henecia Entertainment menjawab pertanyaan media mengenai rencana promosi sang artis di masa mendatang.

Menurut Henecia Entertainment, Kim Hyun Joong akan resmi kembali ke industri hiburan Korea.