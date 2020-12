Dilangkahi Adik Menikah Duluan, Via Vallen Curhat: Saya Gini-gini Aja

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi dangdut yang memiliki banyak fans, Via Vallen kini menjadi sorotan publik lantaran dirinya tengah dilanda keresahan.

Via Vallen mengungkapkan keresahannya tersebut, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @viavallen pada 29 Desember 2020.

Dalam unggahan tersebut terlihat Via Vallen tersenyum menghadap kamera, tapi bukan itu yang mencuri perhatian publik.

Baca Juga: Bea Cukai Semarang Musnahkan 570.233 Rokok Ilegal, DJBC Beberkan Kerugian Negara

Perhatian publik mengarah pada keterangan foto Via Vallen, ia menyebutkan bahwa tahun baru akan segera tiba, tapi dirinya masih sendiri alias jomblo.

“Ga kerasa tiga hari lagi udah mau tahun baru. Si doi udah nikah, sayanya gini-gini aja. Ehhh,” ujarnya.

Gadis kelahiran 1991 itu mengungkapkan jika acara tahun barunya selalu diisi dengan aktivitasnya untuk tampil di berbagai acara, atau diisi dengan liburan bersama keluarganya.

Baca Juga: Ingin Adonan Roti Tetap Mengembang? 3 Bahan Pengganti Ragi Ini Bisa Kamu Coba

“Btw (by the way) biasanya malam tahun baru isinya manggung atau liburan sama keluarga. Tapi tahun ini gak ngerti mau ngapain,” ujar Via Vallen.