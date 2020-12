Duet Sejak Pertengahan Tahun 2020, Agatha Pricilla dan Rayhan Noor Rilis EP 'Colors'

PIKIRAN RAKYAT - Perjalanan duet Agatha Pricilla dan Rayhan Noor sejak pertengahan 2020 berbuah manis. Setelah merilis single satu per satu, yaitu Colors, Sick in Love, dan Strangers Once Again, di pengujung 2020 mereka merilis EP atau extended play bersama label Sun Eater.

Dalam judul Colors, EP ini memuat enam lagu, termasuk tiga single yang sudah dirilis, dan tiga materi baru yakni A Different Kind of Morning, Not a Happenstance, dan Only You.

"Cerita enam lagu ini diurutkan sesuai dengan perkembangan perasaan dan keadaan yang dialami pasca-perpisahan. Baik dari sudut pandang pria maupun wanita," tutur Agatha Pricilla via pos-el, Senin, 28 Desember 2020.

Menurut Agatha Pricilla, proses pengerjaan EP Colors menjadi pengalaman pertama bekerja sama dengan produser yang guitar-based seperti Rayhan.

EP ini dibuka Strangers Once Again yang menggambarkan hilangnya rutinitas bersama pasangan. Kemudian, masuk dalam fase Sick in Love, yaitu saat keduanya hanya bisa mengenang memori yang tersisa. Cerita berlanjut lewat Colors ketika mereka sudah terasa mampu menerima keadaan.

Lalu sang pria melahirkan angan di A Different Kind of Morning, setelah mengetahui sang mantan telah melanjutkan kisah barunya. Perasaan janggal tak berdaya dari sisi sang wanita diungkapkan lewat nomor Not a Happenstance.

Cerita akhirnya ditutup Only You, ketika keduanya memahami bahwa kepemilikan dalam hati tak melulu soal hidup bersama.