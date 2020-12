Lesty Kejora Dinobatkan Lagi Sebagai Salah Satu Wanita Tercantik Dunia, Kalahkan Jennie BLACKPINK

PIKIRAN RAKYAT - Top Beauty World telah menghasilkan daftar rutin The 100 Prettiest Woman in the World dari model, artis, penyanyi dan selebriti lainnya.

Di peringkat Top Beauty World, Hande Ercel berada di urutan teratas wanita tercantik di dunia.

Berdasarkan laporan Marca.com pada Minggu 27 Desember 2020, peringkat 30 teratas wanita tercantik di dunia diumumkan.

Ana de Armas, selebriti asal Kuba berhasil menduduki posisi pertama wanita tercantik di dunia.

Dari 30 wanita tercantik yang diumumkan, ada satu nama selebriti Indonesia yang masuk dalam peringkat tersebut yakni Lesty Kejora.

Lesty Kejora menduduki peringkat ke-23 wanita tercantik di dunia, posisi tersebut berada di atas peringat Jennie BLACKPINK hingga Seulgi Red Velvet.

Jennis BLACKPINK berada di peringkat ke-28, sementara Kang Seulgi Red Velvet berada di peringkat ke-28.