Tayang Besok! Ini 3 Hal Menarik yang Buat Drama Korea A Love So Beautiful Layak Ditonton

PIKIRAN RAKYAT - Di penghujung tahun ini, para penggemar drama Korea dimanjakan oleh beberapa serial baru seperti True Beauty, Run On hingga Mr. Queen.

Tak sampai di situ, ada kabar baik lainnya khusus bagi Anda pecinta drama Korea.

Pasalnya, besok 28 Desember 2020, drama Korea baru A Love So Beautiful akan menambah daftar tontonan K-drama on going Anda.

Drakor A Love So Beautiful sendiri merupakan remake dari drama China dengan judul yang sama.

A Love So Beautiful akan dibintangi oleh Kim Yo Han dari WEi, So Ju Yeon, dan Yeo Hoe Hyun.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Majalengka.com dalam artikel "Ini 3 Alasan Kenapa Drama 'A Love So Beautiful' Ditunggu-tunggu, Besok Tayang Perdana, Wajib Nonton!", A Love So Beautiful tayang perdana pada 28 Desember pukul 5 sore, KST.

Drama ini memiliki 24 episode berdurasi 20 menit dan tayang setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu.