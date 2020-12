Gemes! Aksi Prank Hyoyeon ke Taeyeon SNSD di Lokasi Syuting Musik Video What Do I Call You

PIKIRAN RAKYAT – Dua anggota Girls Generation, Taeyon dan Hyoyeon perlihatkan momen manis mereka dalam sebuah video.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, Hyoyeon Girls Generation membagikan video menggemaskan saat dirinya mengejutkan sang Leader Girls Generation, Taeyeon, di balik layar video musik terbarunya.

Dalam klip video di balik layar, Hyoyeon menunjukkan dukungannya untuk sang Leader dengan memberikan kunjungan tak terduga ke lokasi syuting.

Taeyeon saat itu diketahui tengah menjalani syuting video musik untuk lagu utama solo terbarunya berjudul ‘What Do I Call You’.

Hyoyeon merencanakan untuk menyamar sebagai anggota staf untuk mengelabui Taeyeon, sehingga ia tidak ketahuan hadir di lokasi syuting.

Untuk melengkapi penyamarannya, Hyoyeon memakai topi hitam, makser, juga pakaian hitam, gaya tersebut umum bagi para anggota staf.

Hyoyeon meprediksi bahwa Taeyeon akan selesai syuting dalam waktu dua jam dan ia merasa Taeyon akan masuk dalam jebakannya itu.