Jadwal TV 26 Desember 2020, Hari Ini di Trans TV, Trans 7, RCTI, GTV, INews TV dan TV One

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal TV hari ini, Sabtu 26 Desember 2020 akan menemani hari Anda dengan hiburan dari berbagai program acara televisi.

Berbagai acara TV telah dikemas untuk menghibur Anda dan keluarga sepanjang #stayathome.

Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan program favorit Anda di televisi.

Berikut ini susunan jadwal acara TV Nasional yang akan menemani Anda dan keluarga dari TV ONE, RCTI, GTV, Inews, Trans 7, dan Trans TV, sebagaimana diberitakan Mediapakuan.com dalam artikel, "Jadwal Acara TV Nasional Sabtu, 26 Desember 2020: TV ONE, RCTI, GTV, INEWS TV, TRANS7, dan TRANSTV".

Jadwal Acara TV ONE

06:00 WIB Kabar Arena Pagi (L)

06:30 WIB Apa Kabar Indonesia Pagi (L)

08:00 WIB AB Shop

08:30 WIB Lejel Home Shopping

09:00 WIB Best World Boxing

11:00 WIB Indonesia Plus

11:30 WIB Kabar Siang (L)

12:30 WIB Damai Indonesiaku

14:00 WIB Spotakuler

14:30 WIB Football Vaganza

15:00 WIB Kabar Pandemi Corona

16:00 WIB Menyingkap Tabir

16:30 WIB Kabar Petang (L)

18:30 WIB Apa Kabar Indonesia Malam (L)

19:30 WIB Kabar Utama

20:00 WIB Saatnya Perempuan Bicara

21:00 WIB OneFest

22:00 WIB One Pride MMA FN 40

