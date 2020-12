Kompak Rayakan Natal Bersama, Gempita Paksa Ajak Gading Marten dan Gisel Buat Video Tik Tok

PIKIRAN RAKYAT - Momen Natal selalu menjadi momen berkumpulnya keluarga. Meskipun sudah bercerai, tampaknya Gading Marten dan Gisel masih tetap kompak untuk merayakan Natal bersama.

Bukan tanpa alasan, kekompakan Gading Marten dan Gisel merayakan Natal bersama lantaran tak mau melihat putrinya, Gempita bersedih.

Kekompakan Gading Marten dengan Gisel diabadikan keduanya di akun Instagram masing-masing. Di akun Instagram Gading Marten tampak potret Gisela dengan Gempi tengah melakukan swab tes sebelum berkumpul bersama.

"Si sweet baby, nemenin mama @gisel_la swab," ujar Gading Marten seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instgaram @gadiiing pada 25 Desember 2020.

Lain Gading, lain juga Gisel. Berbeda dengan unggahan mantan suaminya, Gisel tampak bahagia membagikan video dirinya bersama Gading marten dan juga Gempita bermain TikTok.

Tampak ketiganya terlihat kompak menari bersama dengan balutan busana bernuansa merah.

"Si Gem maksa abis minta buat Tiktok bertiga katanya, ok ok Gem, here we are!," kata Gisel dalam akun Instagramnya @gisel_la sembari menandai akun Instagram Gading Marten.