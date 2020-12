Prince Husein dan 6 Musisi Indonesia Akan Tampil di Festival Music Lane Okinawa 2021

PIKIRAN RAKYAT - Penyelenggaraan Festival Music Lane 2021 akan menampilkan tujuh musisi Indonesia. Mereka akan berbagi pentas dengan para musisi dari Jepang, Thailand, Mongolia, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

Festival Music Lane 2021 akan digelar langsung maupun daring. Untuk yang langsung, Festival Music Lane berlangsung di Okinawa, Jepang pada 16-17 Januari 2021.

Musisi Indonesia yang dijadwalkan tampil secara daring adalah Lightcraft, Tanayu, Prince Husein, Pretty Rico, Bedchamber, Jeslla, dan Iria Bevy.

Pelaksanaan festival luring dengan kehadiran penonton akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sementara itu, untuk penampilan secara virtual pihak penyelenggara bekerjasama dengan beberapa kota di Asia untuk memperluas penyebarannya dan live streaming dapat diakses gratis siapapun.

Penggagas Festival Music Lane Ryuji Noda mengatakan, para musisi pasti sangat ingin bepergian dan tampil di berbagai negara seperti dulu. Namun, saat ini hal itu urung terlaksana karena pandemi Covid-19 yang belum usai.

"Kami sangat ingin memperkenalkan musik kami kepada dunia. Seperti yang selalu saya tekankan, saya juga ingin secara aktif memperkenalkan artis-artis dari negara Asia lainnya ke penonton Jepang. Kami pun ingin tetap menjalankan program pertukaran artis internasional seperti yang selama ini kami lakukan. Dengan keadaan masih seperti ini, kami memutuskan untuk menjalankan interaksi musik ini secara daring," ungkap Ryuji Noda, Jumat, 25 Desember 2020.

Penyelenggaraan festival yang separuh daring dan separuh luring menjadi tantangan baru bagi Festival Music Lane. Ryuji Noda mengaku, dia belum terbayang akan bagaimana festival ini jadinya. Akan tetapi, mereka terus menjalankan usaha untuk menghubungkan berbagai negara di Asia sebisa mungkin.

Musisi Jepang yang siap tampil di Festival Music Lane antara lain Shonen Knife, Sunny Day Service, element of the moment, Takako Tate, ALKDO-Turtle Island Acoustic, eastern youth, Miyuki Hatakeyama, dan THE BASSONS.