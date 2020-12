Alami Hal Semacam Mati Suri di Gunung Kerinci, Denny Sumargo: Ada yang Salah Sama Hidup Saya

PIKIRAN RAKYAT - Denny Sumargo, aktor sekaligus mantan atlet basket profesional ini pernah mengalami hal mistis.

Saat umur 32 tahun, Denny Sumargo pernah mengalami hal tersebut.

Dirinya pernah mendatangi Gunung Kerinci untuk menenangkan diri.

“Saya pernah ke Gunung Kerinci, ada persoalan. Terus saya semacem kaya mati suri. Saya nggak tahu itu halusinasi atau tidak tapi that is a spirit yang help me,” ujar Denny Sumargo dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam YouTube The Leonardo’s, 24 Desember 2020.

Denny juga mengatakan sempat merasa bahwa karakter dirinya hancur.

“Itu karakter saya akhirnya hancur, karena fakta di lapangannya tidak sesuai ternyata dengan ekspetasi, pengalaman, dan kepintaran saya. Terus akhirnya saya menyendiri dan stres.” lanjutnya.

Bukan hanya itu, Denny juga sempat mengatakan bahwa dirinya hampir gila.

