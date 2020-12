Bangga Pakai Cincin Pernikahannya dengan Olivia Allan, Denny Sumargo: Saya Fokus ke Komitmennya

PIKIRAN RAKYAT - Denny Sumargo mantan pemain atlet basket profesional ini memutuskan untuk menikah pada 21 November 2020.

Denny Sumargo menikahi Olivia Allan. Pernikahan digelar dengan sangat intim dan hanya keluarga dan teman dekat yang hadir.

Selain itu kabar pernikahan Denny Sumargo memang cukup mengagetkan karena sebelumnya Denny tidak pernah buka-bukaan mengenai hubungannya dengan Olivia.

Namun ternyata Denny cukup bangga dengan dirinya yang sekarang.

Denny mengatakan bahwa dirinya bangga dengan komitmen yang ia jalani sebagai seorang suami.

“Saya pake cincin saya bangga. Nggak tahu kenapa saya ngerasa this is commitment. Karena saya ga fokus sama statusnya, saya lebih fokus ke komitmennya.” ujar Denny Sumargo dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube The Leonardo’s, 24 Desember 2020.

Menurutnya memiliki seorang istri adalah memiliki sebuah komitmen.