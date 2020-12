Lebarkan Sayap di Kancah Internasional, Sherina Munaf Dapat Peran Pengisi Suara Film Animasi Jepang

PIKIRAN RAKYAT - Kariernya yang bersinar sejak usia belia membuat Sherina Munaf mungkin tak asing lagi di telinga masyarakat.

Mulai dari film anak hingga dunia tarik suara pernah Sherina lakoni.

Namun akhir-akhir ini Sherina tampak jarang muncul di layar kaca Indonesia.

Meski begitu artis kelahiran 1990 ini ternyata tak hanya tinggal diam.

Diketahui Sherina masih aktif berkiprah di dunia hiburan hingga melebarkan sayapnya di kancah internasional.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Depok.com dalam artikel "Jarang Muncul di Layar Kaca, Sherina Munaf Ternyata Dapat Pekerjaan Dari Jepang", melalui akun Instagramnya @sherinasinna, ia menyampaikan kabar bahagianya karena telah terpilih sebagai pengisi suara dari karakter 3D film berjudul 'Earwig and The Witch' besutan Studio Ghibli, Jepang.

Selain itu Sherina juga berkesempatan menyanyikan lagu-lagu soundtrack film tersebut karya Satoshi Takebe berjudul 'Don't Disturb Me' dan 'The World is In My Hands'.

"Senang sekali akhirnya bisa mengumumkan, aku akan menyanyikan lagu-lagu karya Satoshi Takebe yaitu 'Don't Disturb Me' & 'The World is In My Hands', juga mengisi suara karakter Ibunya Earwig di film terbaru Studio Ghibli, 'Earwig and The Witch' yang disutradarai Goro Miyazaki," kata Sherina seperti dikutip pada Kamis, 24 Desember 2020.