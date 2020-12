8 Lagu K-pop untuk Meriahkan Natal 2020 Beserta Link Video Klip, Salah Satunya dari NCT Dream

PIKIRAN RAKYAT - Tak terasa Hari Natal sebentar lagi sudah tiba.

Karena pandemi Covid-19 masih belum usai, perayaan Natal tahun ini akan sedikit berbeda.

Meski begitu, semangat kamu harus tetap membara saat merayakan Natal.

Untuk memeriahkan Natal tahun ini, bisa dilakukan dengan memutar lagu favorit di rumah.

Ada beberapa lagu K-pop yang wajib masuk playlist Natal kamu tahun ini.

Sebagaimana diberitakan Klik Seleb dalam artikel 8 Lagu Natal dari Idol K-Pop yang Pas Untuk Menemani Perayaan Tahun Ini, Beserta Link Video Klipnya dikutip dari Soompi.com berikut daftarnya lagu K-pop bernuansa Natal yang pas untuk kamu putar malam ini dan besok:

1. 'For You' dari Lee Hi dan Crush