Kibarkan Nama QG, YouTuber Qorygore Rilis Album Perdana 'PIL'

PIKIRAN RAKYAT - Keseriusan Qorygore di ranah musik hip hop dan RnB dia buktikan dengan merilis album perdana.

Bersama label All Good Music Indonesia Qorygore yang memakai nama QG sebagai nama panggung melahirkan album berjudul PIL yang merupakan singkatan dari Power, Intelligence, dan Love.

Sebelumnya QG dikenal sebagai kreator konten untuk kanal Youtube yang memiliki sekitar 2,4 juta subscribers.

Dia kerap membuat video seputar gim dan video reaction. Eksistensi QG di Youtube membuat dia memiliki penggemar setia yang menamakan diri Brobrogore.

Perjalanan musik QG dimulai lewat single The Beast yang dirilis pada 2018. Setelah itu, QG berkolaborasi dengan Matthew Sayersz untuk merilis We're Going Crazy.

Pada 2019, QG bergabung dengan label All Good Music Indonesia yang membuat produktivitasnya meningkat. Dia berhasil merilis Who I Am, Tragic, Face Me, dan Stacks yang berkolaborasi dengan Kamga.

Di pengujung 2020, QG bisa bernapas lega karena akhirnya bisa merilis album perdana. Kendati pandemi belum usai, tapi QG ingin menutup 2020 dengan momen bersejarah di hidupnya.

Album PIL yang berisi sembilan lagu itu resmi dirilis Rabu, 23 Desember 2020.