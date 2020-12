3 Misteri Drama Korea Cheat Me If You Can yang Membuat Penonton Berdebar

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea ‘Cheat on Me If You Can’ milik KBS2 telah membawa penonton ke dalam perjalanan cerita yang sangat mendebarkan.

Drama Korea ‘Cheat on Me If You Can’, merupakan drama yang bergenre thriller misteri komedi yang dibintangi oleh Jo Yeo Jeong dan Go Joon.

Dengan perkembangan yang mengejutkan dalam beberapa episode terakhir, plot ceritanya mulai menebal.

Karena semakin banyak kebenaran yang terungkap, semakin banyak misteri juga yang akan terpecahkan.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Sports Seoul, berikut adalah tiga elemen yang membuat penonton "Cheat on Me If You Can" tetap di tepi kursi mereka.

1. Perdebatan yang terjadi antara Baek Soo Jung dan Kang Yeo Joo sehari sebelum menghilangnya Baek Soo Jung

Setelah tubuh Baek Soo Jung (Hong Soo Hyun) ditemukan, pengejaran pelakunya dimulai.