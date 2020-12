20 Film Marvel yang akan Segera Tayang di Tahun 2021-2022, dari WandaVision hingga Loki

PIKIRAN RAKYAT - Marvel Cinematic Universe (MCU) mengumumkan setidaknya ada 20 film yang akan tayang di tahun 2021-2022.

Presiden Marvel Studios dan chief creative officer Marvel, Kevin Feige mengatakan, 20 film ini terdiri dari film yang tertunda di tahun 2020 hingga film baru yang akan segera digarap produksinya.

"Cinematic Universe menjalin alur cerita, pahlawan dan penjahat di 23 film layar lebar hingga saat ini," kata Fiege.

Berikut adalah daftar film dan serial TV terbaru dari Marvel yang akan segera tayang di tahun 2021 hingga 2022, sebagaimana diberitakan PortalJember.com dalam artikel, "Marvel Umumkan Daftar Film dan Serial TV yang Akan Tayang di Disney+, Catat Tanggal Rilisnya".

1. WandaVision (15 Januari 2021)

2. Doctor Strange In The Multiverse of Madness (25 Maret 2022)

3. The Falcon and The Winter Soldier (19 Maret 2021)