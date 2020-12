Demi Bisa Makan Sambal Terasi, Agnez Mo Bawa Cobek ke Amerika

PIKIRAN RAKYAT - Agnez Monica salah satu penyanyi Indonesia yang sudah go Internasional.

Agnez Monica sendiri sudah tinggal di Amerika sejak tahun 2016.

Dirinya mengungkapkan mengapa Agnez Mo memilih untuk tinggal di Amerika.

“Jadi saya tuh selalu diajarin sama keluarga, terutama sama mami saya, kalo mau ngapa-ngapain tuh jangan setengah-setengah. Jadi goals-nya itu selalu paling atas.” ujar Agnez Mo dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Diaz Hendropriyono.

“Pada saat itu kan saya diatas sudah cukup lama. Maksudnya dari sinetron, terus saya udah menang ini menang itu, terus nyanyi juga. Saya pikir kalau saya udah di puncak there's no other way but going down, tapi kalo saya cari puncak yang lain saya bisa naik terus. Itu my mind set pada saat itu,” lanjut Agnez.

Jadi itulah salah satu alasan Agnez Mo tinggal di Amerika. Bukan hanya cantik dan berbakat, dalam dunia musik Agnez Mo juga ternyata senang untuk banyak belajar terutama dalam bidang yang ia minati seperti dunia entertain.

“My goals itu sebenernya never about fame. Tapi it’s about learning. Kalo learning kan kita nggak pernah ada habisnya.” ucap Agnez Mo.