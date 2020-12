Pamer Cincin Berlian, Ariana Grande Umumkan Sudah Tunangan dengan Pengusaha Real Estate

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia datang dari penyanyi Ariana Grande yang baru saja bertunangan dengan sang kekasih, Dalton Gomez.

Kebahagiaan Ariana Grande itu dibagikan melalui unggahan di akun Instagram resmi miliknya.

Dalam sejumlah unggahan yang dibagikan, Ariana Grande tampak memamerkan cincin berlian yang melingkar di jari manisnya.

Cincin berlian tersebut diberikan Dalton Gomez sebagai tanda keseriusan hubungan mereka.

"Forever and then some," tulis Ariana Grande dalam postingan di akun Instagram @arianagrande pada Senin, 21 Desember 2020.

Tampak cincin berlian yang dipakai Ariana Grande berbentuk oval dan berukuran besar lengkap dengan mutiara putih.

