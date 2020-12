Lesti Kejora Jadi Wanita Tercantik ke-5 di Dunia, Kalahkan Personel BLACKPINK, Ini Reaksi Netizen

PIKIRAN RAKYAT - Lesti Kejora atau akrab di sapa Dede Lesti ini masuk dalam urutan ke-5 dalam The 100 Most Beautiful Women 2020 menurut Top Beauty World.

Lesti Kejora juga mengalahkan Lisa BLACKPINK yang kini berada di urutan ke-11 dan personel BLACKPINK lainnya seperti Jisoo dan Jennie.

Lesti Kejora mendapatkan perolehan poin sebanyak 9.148 sedangkan Lisa mendapatkan 8.997 poin.

"The 100 Most Beautiful Women of 2020. 5- Lesti Kejora (Indonesia) Congratulations, The closest to win," cuit Top Beauty World, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui akun Twitter @Dtopbeautyworld, 20 Desember

Namun posisi ini justru mengundang banyak pertanyaan dari para netizen.

