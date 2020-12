Drama Korea Live On Cetak Rating Terendah Dalam Sejarah Penyiaran JTBC

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea ‘Live On’ yang tayang di saluran JTBC dilaporkan mengalami penurunan rating.

Drama yang dibintangi oleh Jung Da Bin, Hwang Min Hyun (Nu’est), Noh Jong Hyun, Yang Hyeji, Yeonwoo (Ex-Momoland) dan Choi Byung Chan ini rupanya tak mampu bersaing dengan drama Korea lainnya.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari SPOTV News, berdasarkan saluran pemrograman komprehensif Nielsen Korea, bahwa drama Korea ‘Live On’ yang tayang pada slot Senin-Selasa di JTBC itu mencatat rating 1,302% pada episode pertamanya.

Drama JTBC 'Live On', yang tayang perdana pada tanggal 17 November lalu, melanjutkan rating penontonnya di kisaran 0%.

Bahkan di episode 2 dan 4 tercatat rating 0,428%, lebih rendah dari drama 'Sweet Munchies' dengan rating 0,444% yang sebelumnya tercatat sebagai rating terendah JTBC tahun ini.

Selain itu, 'Live On' kini menjadi drama dengan rating terendah dalam sejarah JTBC, yang sebelumnya dipegang oleh drama tahun 2012 'To My Beloved' dengan rating 0,429%.

Drama ‘To My Beloved’ memiliki rating rendah kala itu karena JTBC belum meningkatkan salurannya dengan drama-drama besar.