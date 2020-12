Musim Kedua Berakhir, Disney Bocorkan Perilisan The Mandalorian Musim Ketiga

PIKIRAN RAKYAT - Serial The Mandalorian musim kedua berakhir dengan cerita yang menegangkan dan seru.

Para penonton pun penasaran dengan kelanjutan serial besutan Disney ini.

Mereka berharap melihat Din Djarin (Pedro Pascal) ditarik lebih jauh ke dalam warisan Mandalorian.

Baca Juga: Mendekati Klimaks, Ini 5 Episode Drama Korea Penthouse yang Paling Banyak Ditonton

Sementara itu, Baby Yoda belajar bagaimana mengendalikan kemampuan Force.

Disney pun mengungkapkan bahwa The Mandalorian musim ketiga akan dirilis di Disney+ sekitar Natal 2021, pada Desember 2020.

Dikutip dari RadioTimes, tampaknya kisah dari Mando secara pasti akan berlanjut tahun depan, kecuali terjadi penundaan kembali akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Vote Bar di PIK Disegel, Polisi Rinci Pelanggaran Protokol Kesehatan Cukup Fatal yang Terjadi

Sebagaimana diberitakan PortalJember.com dalam artikel, "Serial The Mandalorian Musim Ketiga Dikonfirmasi, Ini Tanggal Rilisnya di Disney Plus", menariknya, di akhir musim kedua The Mandalorian, Disney mengumumkan spin-off berjudul "The Book of Boba Fett" yang akan dirilis pada Desember 2021.