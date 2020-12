Adaptasi dari Webtoon, Sweet Home Serial Thriller Baru dari Korea Selatan Sudah Hadir di Netflix

PIKIRAN RAKYAT- Tidak henti-hentinya Korea Selatan Kembali merilis serial thriller terbaru yang bisa dinikmati melalui Netflix yang berjudul ‘Sweet Home’ hasil adaptasi dari komik online Webtoon dengan judul yang sama.

Webtoon 'Sweet Home' sendiri telah dibaca sebanyak 1,2 miliar kali menurut Naver. Bagi anda yang menyukai tayangan bergenre thriller monster, tentu serial ini sangat cocok menjadi pilihan untuk menonton di akhir pekan.

Serial ini berkisah tentang Cha Hyun-soo, seorang remaja laki-laki depresi yang tinggal di sebuah gedung apartemen tua bernama ‘Green Home’ setelah kehilangan anggota keluarganya dalam sebuah kecelakaan.

Baca Juga: Jadwal La Liga Spanyol Malam Ini: Barcelona dan Atletico Main, Link Live Streaming

Suatu hari Cha Hyun-soo dikejutkan dengan tetangganya yang tampak berperilaku aneh, tanpa sengaja ia melihat kamar gadis itu berantakan penuh darah dan melihat satu sosok sama memiliki tangan panjang.

Dari sinilah kisah perjuangan Cha Hyun-soo bertahan hidup di dalam apartemen bersama dengan para monster yang berkeliaran.

Tak hanya itu Cha Hyun-soo yang dikenal sebagai anak pemalu itu ternyata menjadi monster ‘jinak’ yang nantinya akan bertarung melawan monster jahat untuk menyelamatkan dunia sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Korea Times.

Baca Juga: Ini Ciri-ciri Kotak Amal untuk Danai Operasional JI, Ada 20.067 Unit Tersebar di Seluruh Tanah Air

Serial ini disutradarai oleh Lee Eung bok yakni seorang produser yang juga menjadi sutradara dalam drama mega hit sebelumnya termasuk ‘Guardian: The Lonely and Great God (2016-2017), ‘Mr. Sunshine’ (2018) di tvN, dan ‘Descendants of the Sun’ (2016) di KBS.