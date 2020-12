Tayang Perdana Rating-nya Bagus, Ini Cerita Run On Episode Pertama

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea Run On telah melakukan tayangan perdananya tadi malam di saluran JTBC dan Netflix.

Menurut Nielsen Korea, pemutaran perdana "Run On" pada 16 Desember mencatat peringkat nasional rata-rata 2,145 persen.

Rating yang sedikit lebih rendah dari rating premier "Private Lives", drama JTBC sebelumnya yang tayang di slot waktu yang sama, yaitu 2,522 persen.

Drama ‘Run On’ merupakan drama bergenre romantis yang menceritakan kisah cinta antara Ki Sun Gyeom yang diperankan oleh Im Siwan dan Oh Mi Joo yang diperankan oleh Shin Se Kyung.

Run On di episode 1 menampilkan adegan Mi-Joo dengan bersemangat berlari melewati kerumunan untuk melihat sekilas orang-orang terkenal, termasuk Ji-Woo dan putranya Sun-Gyeom.

Ji-Woo berbicara kepada pewawancara tentang proyek barunya yang akan datang. Saat dia berbicara, Ji-Woo melihat sekilas Mi-Joo yang bersemangat dan hiperaktif di luar yang ia pikir sepertinya Mi Joo adalah penggemar berat.

Kemudian adegan Sun Gyeom akhirnya bertemu teman-temannya di luar dan bersama-sama mereka mendapatkan tiket untuk menonton Gone Is The Night.

Sementara itu ada adegan Mi-Joo muncul di pusat olahraga keesokan harinya, siap untuk pekerjaan barunya. Hanya, Dan-Ah muncul dan menyebutkan bagaimana dia memiliki atlet yang akan dia terjemahkan.