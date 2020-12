5 Gaya Park Seo Joon yang Sedang Berulang Tahun, Tetap Karismatik walau Sudah Berumur 32 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Park Seo Joon, salah satu aktor Korea itu kini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-32.

Aktor kelahiran 16 Desember 1988 ini memiliki bakat akting yang selalu membuat para penonton terkesan dengan peran yang dimainkan oleh Park Seo Joon.

Park Seo Joon sudah banyak membintangi drama Korea yang cukup terkenal seperti Dream High 2, She Was Pretty, Fight for My Way, What's Wrong with Secertary Kim, Itaewon Class dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Australia Gigit Jari, China Ancam Larang Impor Batu Bara dari Negeri Kanguru

Bukan hanya bakat akting Park Seo Joon yang menarik perhatian namun wajah yang tampan dan karismatik pun membuat para penggemarnya cukup tergila-gila dengannya.

Selain itu Park Seo Joon juga memiliki gaya yang cukup menarik yang bisa ditiru.

Simak 5 gaya Park Seo Joon yang tetap terlihat karismatik di umur 32 tahun.

Baca Juga: Berikan Vaksin Covid-19 bagi 180 Juta Penduduk Indonesia, Sri Mulyani: Butuh Teknologi yang Memadai

1. Gunakan kemeja stripe lengan panjang dengan celana berwarna hitam membuat Park Seo Joon terlihat sangat rapi dan karismatik.