Begini Jawaban Singkat Hotman Paris ketika Diminta Bantu Habib Rizieq Shihab

PIKIRAN RAKYAT - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memang dikenal sering menangani kasus-kasus kontroversial di Indonesia.

Hotman Paris pun mendadak mendapatkan permintaan untuk menangani kasus kerumunan massa yang menjerat Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Permintaan pendukung Habib Rizieq Shihab itu diunggah kembali oleh Hotman Paris, sembari ditanggapi dengan jawaban singkat.

Sebagaimana dikabarkan MantraSukabumi.com dalam artikel "Mengejutkan, Ini Jawaban Hotman Paris Hutapea Saat Diminta Bantu Habib Rizieq Shihab", permintaan ini muncul netizen di Twitter.

Pendukung Habib Rizieq Shihab tersebut mengaku siap membayar berapapun uang yang harus diberikan kepada Hotman Paris untuk membela Imam Besar FPI itu.

"Selamat pagi pak @hotmanParis. Pak, kami membutuhkan jasamu untuk Habib Rizieq. Berapa kami harus bayarnya jasamu, pak?" tulis akun @sarina_cut.

"Please, i will do best for you pak @hotmanParis," lanjut pengguna Twitter itu dikutip dari akun Instagram @hotmanparisofficial pada Senin 14 Desember 2020.