Iis Dahlia Sempat Larang Anaknya Terjun di Dunia Hiburan, Devano Danendra Ungkap Ketakutan Ibunya

PIKIRAN RAKYAT - Putra bungsu pedangdut Iis Dahlia, Devano Danendra kini makin percaya diri mengikuti jejak sang ibunda untuk terjun di dunia tarik suara.

Lewat single debutnya berjudul, Always in Love With You Devano Danendra menjawab keraguan orangtuanya saat ia berniat meniti karier di dunia hiburan Tanah Air.

Devano Danendra yang kini sudah menginjak usia 18 tahun ini mengaku sempat diragukan dan dilarang Iis Dahlia untuk mengikuti jejaknya bernyanyi.

Pengakuannya ini disampaikan putra bungsu Iis Dahlia saat hadir di kanal YouTube milik Maia Estianty beberapa waktu lalu.

"Dulu sebenarnya mama ngelarang saya jadi penyanyi," kata Devano Danendra seperti dikutip dari kanal YouTube Maia AlElDul TV pada 14 Desember 2020.

Bukan tanpa alasa, Iis Dahlia melarang Devano Danendra berkiprah di dunia hiburan lantaran ketakutan putranya menjadi abai akan pendidikannya.

