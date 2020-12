Akui Dulu Pernah Curi Sandal agar Bisa Latihan di Studio, Andika Mahesa: demi Kangen Band

PIKIRAN RAKYAT – Mengawali karier sebagai vokalis Kangen Band, Andika Mahesa atau yang akrab disapa Babang Tamvan itu kini meraih kesuksesan dalam hidupnya.

Baru-baru ini Andika berbagi kisahnya saat sebelum terkenal seperti sekarang, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube The Leonardo’s yang diunggah pada 12 Desember 2020 kemarin.

Sebelum bergabung dengan Kangen Band, Andika mengaku jika dirinya pernah mencuri sandal orang yang sedang melaksanakan salat di masjid untuk mendapatkan uang agar bisa berlatih dengan band-nya di studio.

"Begitu kami patungan gopek, gopek (Rp500), Rp200, Rp1.000, ngumpulin lama-lama. Selip-selip sandal di masjid saya curi, saking pengen nge-band, kebetulan rumah lewat masjid, tuker sandal jepit, pakai sendal itu," ucapnya.

Andika mengaku bahwa sandal yang dicuri itu kemudian ia gadaikan kepada pemilik studio.

"Saking itu, demi Kangen Band," ujarnya.

Ia juga mengatakan jika pada saat itu ia dan Kangen Band pernah diusir karena lagunya dianggap memalukan.

