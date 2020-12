Azka Aurada Meninggal Dunia, Terakhir Unggah Puji Kekasih yang Selalu di Sampingnya

PIKIRAN RAKYAT – Industri hiburan tanah air kembali diselimuti awan duka, khususnya dunia modeling. Kabar duka datang dari model cantik, muda dan bertalenta Azka Aurada, yang dikabarkan meninggal pada Rabu, 9 Desember 2020.

Melalui akun instagram @indonesiafashionweekofficial, secara resmi mengumumkan kabar duka meninggalnya Azka Aurada.

"Azka, ikon dari IFW 2020, meninggalkan kita begitu cepat. Belasungkawa dan hati kami untuk keluarganya dan orang yang dicintai. Semoga Anda beristirahat dalam damai dengan malaikat," tulis perwakilan Indonesia Fashion Week.

Model cantik itu diduga sempat sakit sebelum mengembuskan napas terakhirnya, namun tak dapat diketahui pasti apa penyakit yang dideritanya.

Pada keterangan foto, Azka mengucapkan terima kasih kepada Nikolas Wisnu Adhyatmoko yang terus mendampinginya, dalam kondisi apapun.

Sebagaimana dikutip oleh Pikiran-rakyat.com dalam postingan yang diunggah akun instagram @azkaaurada, pada 27 November 2020.

“ No one like him! Disaat aku jatuh secara mental dan fisik, saat semua orang kebanyakan memilih pergi. Dia disini. Masih merawatku dengan sabarnya,” tulis Azka.