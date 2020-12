Melisha Sidabutar Indonesian Idol Meninggal Dunia, Melitha Sidabutar Ungkap Kesedihannya

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu kontestan Indonesian Idol Special Season, Melisha Sidabutar dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 8 Desember 2020.

Sebelum meninggal dunia, Melisha Sidabutar sudah mengeluhkan soal kondisi badannya pada sang ibunda, namun menolak untuk dibawa ke rumah sakit.

Keluarga Melisha Sidabutar akhirnya terpaksa membawanya ke rumah sakit, ditemukan pembengkakan jantung setelah Melisha melakukan rontgen.

Melitha Sidabutar, saudara kembar Melisha Sidabutar mengunggah sejumlah foto kenangan bersama sang kakak melalui Insta Story miliknya.

"She's the prettiest person i've ever met. The best person i've ever know," tulis Melitha dalam akun Instagram @melithasidabutar pada Rabu 9 Desember 2020.

Menurut Melitha, Melisha merupakan sosok kakak perempuan yang paling disayang dalam hidupnya.

"Orang yang paling aku sayang. Terhebat yang pernah ku temui," sambung Melitha di lain postingan.