Kronologi Kepergian Melisha Sidabutar Indonesian Idol, Tubuhnya Lemas hingga Menolak ke RS

PIKIRAN RAKYAT - Kabar duka menyelimuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol, salah satu kontestan bernama Melisha Sidabutar meninggal dunia pada Selasa, 8 Desember 2020 kemarin.

Duka tersebut diumumkan melalui unggahan Instagram resmi Indonesian Idol. Dalam keterangan tertulis rasa duka dari keluarga besar Indonesian Idol untuk kepergian Melisha Sidabutar.

Instagram resmi Indonesian Idol juga memasang foto Melisha Sidabutar dengan nuansa hitam.

"Beautiful soul is never forgotten, Keluarga besa Indonesian Idol turut berduka cita atas berpulangnya Melisha Sidabutar Kontestan Top 35. Rest in Peace @melishapricilla," tulis Instagram resmi @indonesianidolid pada Selasa 8 Desember 2020.

Ellysia Belinda yang diduga merupakan kerabat dekat Melisha Sidabutar juga mengumumkan kabar duka kepergian Melisha Sidabutar.

Kerabar Melisha itu berkata bahwa keluarga amat terpukul menerima kabar kepergian Melisha Sidabutar.

"Melisha dipanggil Tuhan. Jujur sedih banget. Ini keluarganya masih belum bisa terima. Kita doakan ketabahan dan penyertaan Tuhan menyertai keluarga. Amiin," tulis Ellysia dalam Insta Story @ellysiabelinda pada Selasa 8 Desember 2020.