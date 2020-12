Steve Aoki, Halsey, dan Lauv Dikonfirmasi Meriahkan Konser Big Hit 2021 New Year's Eve Live

PIKIRAN RAKYAT – Agensi besar Big Hit telah membuat pengumuman menarik mengenai konser Big Hit Labels 2021 NEW YEAR'S EVE LIVE!

Pada 8 Desember 2020 seperti yang diberitakan Soompi, Big Hit Labels telah mengungkapkan line-up terakhir konser tersebut.

Big Hit membagikan kabar bahwa Halsey, Lauv, dan Steve Aoki juga akan tampil pada konser besar itu.

Ketiga artis Halsey, Lauv, dan Steve Aoki merupakan line-up spesial, lantaran pernah berkolaborasi dengan BTS sebelumnya.

Dalam acara ini Big Hit juga menyiapkan panggung penghormatan untuk mendiang Shin Hae Chul, seorang penyanyi-penulis lagu ikonik yang menginspirasi generasi muda dengan kreativitas dan musiknya.

Shin Hae Chul akan ‘dihidupkan’ kembali di atas panggung menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi hologram. Para artis lainnya akan menyanyikan lagu hitnya 'To You" dan "What Do You Really Want'.

“Kami menyiapkan panggung penghormatan untuk mengenang almarhum Shin Hae Chul, yang menolak pemikiran stereotip dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tantangan, untuk menghibur semua orang yang mengalami kesulitan dan lesu di tahun 2020," ujar pihak agensi Big Hit.