Jadwal TV 9 Desember 2020, Acara Hari Ini di Trans 7, Trans TV, SCTV dan RCTI

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal Tv hari ini, 9 Desember 2020 akan memuat berbagai acara di beberapa stasiun televisi.

Sambil mengisi Hari Libur Nasional Pilkada 2020, tak ada salahnya untuk mencari hiburan lewat menonton TV di waktu luang Anda.

Beragam program yang dikemas secara menarik telah disiapkan sejumlah stasiun Tv.

Oleh karena itu, mari simak jadwal acara Tv Rabu, 9 Desember 2020 di stasiun televisi favorit Anda, mulai dari Trans 7, Trans TV, SCTV da RCTI.

Jadwal Acara Trans 7

00:00 Theater Malam

01:30 Seribu Kisah

02:30 Gara-Gara Magic

03:15 Siapa Peduli

03:45 Miraculous Ladybug

04:15 Monchhichi

04:45 Treasure Trekkers

05:30 Khazanah

06:00 Redaksi Pagi (L)

07:00 Ragam Indonesia

07:30 Selebrita Pagi (L)

08:00 Trending

08:30 Warga +62

09:00 Kisah Para Nabi

10:00 Bukan Bisik-Bisik

11:00 Selebrita Siang (L)

11:30 Redaksi CNN Siang (L)

12:00 Si Unyil

12:30 Bocah Petualang

13:00 Si Otan

13:30 Tau Gak Sih?

14:15 Jejak Petualang

15:00 Redaksi Sore (L)

16:00 Jejak Si Gundul

16:45 Makan Receh

17:15 Seleb Expose

18:00 Okay Bos

19:00 On The Spot

20:00 Mata Najwa

21:30 Opera Van Java

23:00 The Police