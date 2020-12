Dua Tahun Tsunami Tanjung Lesung, Ifan Seventeen Ungkap Detik-detik Saat Tahu Dylan Sahara Meninggal

PIKIRAN RAKYAT - Vokalis Ifan Seventeen mengungkapkan detik-detik saat tahun istrinya, Dylan Sahara meninggal dunia.

Dylan Sahara yang merupakan model sekaligus istri Ifan Seventeen diketahui menjadi salah satu korban tsunami Tanjung Lesung tahun 2018 lalu.

Ifan Seventeen mengaku sangat terpukul atas kepergian istri tercintanya dalam musibah tsunami tersebut.

Dua tahun bangkit dari rasa traumanya, Ifan akhirnya mengungkapkan detik-detik awal saat mengetahui Dylan Sahara meninggal dunia.

"Awalnya, gue jauh lebih down satu per satu hilang. Begitu dengar kabar yang terakhir, Dylan yang terakhir waktu itu, yang pertama gue doain adalah 'ya Allah, jangan sampai gue gila'," kata Ifan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Ussy Andhika Official, pada Selasa, 8 Desember 2020.

Ifan mengaku bahwa kesabaran manusia sangat terbatas, ia bahkan takut khilaf dan tidak bisa melanjutkan hidupnya lagi.

"Gue sadar, kemampuan manusia menahan beban ada batasnya. Kalau gue dalam kondisi sadar, baru gue bisa pikir apa yang akan gue lakukan," ujar Ifan.

Pelantun Selalu Mengalah itu mengaku saat itu ia harus berada dalam kondisi wajar, agar bisa melihat dan mengenali jenazah istrinya.