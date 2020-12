Sempat Kontak dengan Staf yang Positif Covid-19, Hasil Tes Artis Korea Park So Dam Akhirnya Dirilis

PIKIRAN RAKYAT - Artis sekaligus idol assal Korea Selatan, Park So Dam akhirnya dinyatakan negatif Covid-19 usai jalani tes.

Kabar bahagia ini diungkap agensi yang menaungi Park So Dam, Artist Company melalui keterangan resminya.

Meskipun hasil tes Park So Dam dinyatakan negatif, namun agensi menyatakan artisnya itu akan tetap menjalani isolasi mandiri selama 14 hari lamanya.

"Hasil tes Park So Dam negatif. Namun dia akan tetap menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari," ujar agensi yang menaungi Park So Dam seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi pada 6 Desember 2020.

Alhasil, drama teater bertajuk L'Étudiante et Monsieur Henri yang dibintangi oleh Park So Dam harus mengalami penundaan produksi selama dua minggu sembari menanti kembalinya Park So Dam ke dunia hiburan.

"Aktris Park So Dam telah menjalani pemeriksaan Covid-19 dan sedang menunggu hasilnya sembari karantina setelah diberi tahu bahwa salah satu anggota staf perusahaan yang dihubungi telah dinyatakan positif pada 4 Desember," tulis pernyataan dari rumah produksi.

Agensi pun menegaskan bila selama isolasi mandiri Park So Dam tak menunjukan gejala, maka akan dipastikan artisnya itu bisa kembali tampil.