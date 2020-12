Sinopsis Death Wish, Aksi Tegang Bruce Willis Selamatkan Keluarga dari Teror Orang Tidak Dikenal

PIKIRAN RAKYAT - Death Wish film bergenre thriller yang diperankan aktor senior Bruce Willis tentunya menjadi salah satu film yang sayang untuk dilewatkan.

Menampilkan kisah pembalasan dendam, menjadikan film Death Wish menjadi film yang wajib di tonton bagi pencinta genre film yang menegangkan.

Death Wish sendiri adalah sebuah film remake dari film 1974 dengan nama yang sama (yang berasal dari franchise Death Wish), berdasarkan novel Brian Garfield tahun 1972.

Sinopsis Film Death Wish

Film ini dibintangi oleh Bruce Willis sebagai Paul Kersey, seorang dokter Chicago yang ingin membalas dendam pada orang-orang yang menyerang keluarganya.

Selain Willis, Death Wish juga diramaikan oleh aksi dari Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, dan Kimberly Elise.

Menceritakan sebuah kota yang sedang berada di titik krisis keamanan, Bruce Willis berperan sebagai Dokter Kersey yang terkemuka.

