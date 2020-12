4 Drama Korea Terbaru di Desember 2020, Cocok Temani Kalian di Liburan Akhir Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea Selatan di akhir tahun 2020 ada beberapa yang bisa ditonton untuk menemani liburan akhir tahun kalian.

Drama-drama Korea ini menjanjikan cerita unik dan pastinya akan membuat penonton penasaran.

Mau tahu apa saja? Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-bandungraya.com dalam artikel, "Start-Up Segera Tamat, Berikut 4 Rekomendasi Drama Korea Baru, Ada Hush hingga Run On", simak 4 drama Korea yang akan menghibur kalian di liburan akhir tahun 2020.

1. Cheat on Me if You Can

Drama Cheat on Me if You Can dibintangi oleh sejumlah artis Korea ternama seperti Jo Yeo Jeong, Go Joon, Kim Young Dae, Yeon Woo, Song Ok Sook, dan banyak lainnya.

Drama ini mengusung tema yang cukup unik sebagai drama komedi-misteri dan thriller dan telah tayang perdana pada 2 Desember 2020.

Jo Yeo Jeong berperan sebagai Kang Yeo Joo, seorang penulis novel misteri yang menghabiskan setiap malam memikirkan cara-cara bagaimana membunuh orang.

Sementara itu, Go Joon berperan sebagai suaminya, Han Woo Sung, seorang pengacara yang telah membuat sebuah janji bersama istrinya bahwa ‘jika kamu selingkuh, kamu akan mati’.