Selain Wonder Woman 1984, Warner Bros Pastikan Rilis 17 Film Lainnya Tahun Depan

PIKIRAN RAKYAT - Warner Bros beberapa waktu lalu mengumumkan akan merilis sekuel Wonder Woman 1984 di bioskop dan layanan streaming HBO Max.

Sejak pengumuman itu, banyak yang mengira langkah Warner Bros terssebut merupakan eksperimen menghadapi pandemi Covid-19.

Namun ternyata strategi tersebut digunakan oleh Warner Bros untuk semua film-filmnya yang dijadwalkan akan tayang di tahun 2021.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Variety, Warner Bros akan merilis 17 film, termasuk The Matrix 4 dan Dune.

17 film yang akan dirilis dipastikan akan menggunakan sistem perilisan seperti Wonder Woman 1984.

Padahal, film-film terbaru dari Warner Bros. untuk tahun depan sebagian besar mempunyai kategori blockbuster.

Selain The Matrix dan Dune, Warner Bros tengah mempersiapkan film Tom and Jerry, Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, hingga The Conjuring: The Devil Made Me Do It.